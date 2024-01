« Mean Girls : Lolita Malgré Moi » : une avant-première tout en rose

C’était l’effervescence ! Ce lundi 8 janvier 2024, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour assister à l’avant-première du nouveau film événement : « Mean Girls : Lolita Malgré Moi ». Drag Queens aux looks fantastiques, petits nœuds dans les cheveux et paillettes à gogo, le rose était au rendez-vous. Un hasard ? Pas vraiment. Tous s’étaient donné le mot pour arborer un dress code en référence à l’iconique réplique de Karen Smith (Amanda Seyfried) : « Le mercredi, on porte du rose ».

Ainsi, Vaimalama Chaves, Libellule ou encore la candidate de « Drag Race » Cookie Kunty, sont entrées avec leur propre interprétation de ce code vestimentaire extravagant et amusant. Pour cela, NRJ est parti à la rencontre des spectateurs pour leur demander quelle était la définition d’une mean girl, selon eux. Et surprise ! Les réponses étaient variées. « Chipie », « Exubérante », « Insolente » ou encore « Peste », tels sont les mots-clés choisis pour décrire sa personnalité.

Dans la salle, les heureux présents ont eu le droit à une surprise inattendue. Introduite par l’animateur Christophe Beaugrand, Alizée, la lolita par excellence, s’est produite sur la scène de La Grande Salle du cinéma pour interpréter « Moi… Lolita », sous le regard de sa fille Annily. Un show largement apprécié par les fans de la chanteuse.