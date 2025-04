Elle est bientôt de retour ! Amel Bent revient sur le devant de la scène avec son nouvel album "Minuit Une" dont la sortie est prévue pour le 16 mai. Porté par les titres "Triste" et "Décharge mentale", ce projet s'annonce aussi bien personnel que touchant. À commencer par le nouveau single "Mima", dévoilé ce 19 mars, qu'Amel Bent dédie à sa grand-mère décédée en novembre 2023. De passage à NRJ, la chanteuse française s'est confiée sur ce futur opus et le rôle essentiel de ses enfants dans son équilibre de vie.

"Les enfants, c’est ça qui m’a sauvée, a-t-elle déclaré. Les voir grandir, c’est comprendre à quel point l’enfance est fugace. Ils m’ont rendue heureuse, ils m’ont ramenée au présent et c’est super." Une chose est sûre, les trois enfants d'Amel Bent ont hérité de son amour pour la musique. À la maison, Sofia, Hana et Zayn prennent plaisir à écouter des chansons. Et plus spécifiquement certains titres.

Le coup de cœur de sa fille aînée, Sofia

En ce moment, la chanson préférée de Sofia, la fille aînée d'Amel Bent, c'est "Makeba" de Jain. "Elle est en crush sur Jain. Mais en boucle. Ça veut dire, elle se douche des fois, je lui dis : 'Mais stoooop'", raconte Amel Bent à propos de sa fille âgée de 9 ans.