"Star Academy" : Maylis et Thomas complices après leur élimination

Si on parle beaucoup des candidats encore présents dans la "Star Academy", les éliminés du télé-crochet continuent, eux aussi, à faire leur petit bout de chemin. Sur Instagram, ce mardi 12 novembre, Maylis a dévoilé une courte vidéo où on la voit chanter le titre culte "Just The Two Of Us" en duo avec Thomas.

Sans surprise, leur complicité a fait réagir les fans de la première heure : "Vous voulez casser internet", "J’espère que c’est le début d’un duo musical légendaire", "On veut plus de covers de vous deux", " "Mon couple favori (ok c’est pas officiel mais t'inquiète)", peut-on lire dans les commentaires sous le post.