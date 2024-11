Helena : ses concerts affichent complets, elle annonce une tournée des Zéniths

"Je me souviens, sur la tournée Star Ac’ de la magie que je ressentais dans ces grandes salles. Je voulais profiter pleinement de chaque instant, consciente que je ne savais pas si ce rêve se réaliserait de nouveau un jour en solo. J’avais la tête remplie de rêves, prête à travailler sans relâche pour y parvenir", se remémore Helena avant de conclure : "Vous êtes ma motivation et la raison pour laquelle chaque date prend une dimension si spéciale."

Quand ouvre la billetterie ?

Les places devraient s'arracher en quelques instants. "Et voilà, je pleure de joie", "Je suis si fière de toi, tu mérites tout ça et plus encore", " Il y a un an, tu ne te serais jamais imaginé ça alors que nous, nous le savions déjà dès qu’on t’a découvert à la Star Ac", peut-on lire dans les commentaires sous son post Instagram.

Alors préparez-vous : la prévente aura lieu du 15 au 18 novembre. L'ouverture officielle de la billetterie, elle, sera lancée le 18 novembre à midi.