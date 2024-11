"Star Academy" : qui sont les invités surprises du prime du 15 novembre ?

Il y aura encore du beau monde cette semaine à la "Star Academy"! Lors de chaque prime, les élèves de la promo 2024 illuminent la scène du studio 217 en interprétant de célèbres titres, parfois en compagnie d’invités prestigieux. Ces dernières semaines, on a ainsi pu voir Clara Luciani, la marraine de cette nouvelle édition, Vitaa, Philippe Katerine, Rag'n'Bone Man, mais aussi Kendji Girac et Jérémy Frérot qui ont poussé la chansonnette avec les élèves pour le plus grand bonheur du public. Et lors du prochain prime, ils seront, une fois de plus, entourés de plusieurs artistes.

On retrouvera Julien Doré qui chantera sa reprise de "Femme like you" avec Marguerite. Maureen aura la chance d’interpréter le titre "Ensemble" avec Aliocha Schneider. Retour aux sources pour l'ancien candidat Julien Lieb, qui défendra son nouveau single "Le Jeu" sur scène.

Mais ce n’est pas tout : comme l'a confié le directeur de l’émission, Michael Goldman, les candidats vont préparer des duos, mais ils ne sauront pas avec qui ils les performeront. Ça pourra être un artiste, un proche ou encore un professeur.

Des surprises de taille

Marine, par exemple, pense chanter le morceau "Heavy Cross" avec Ebony. Mais elle sera en réalité accompagnée par Beth Ditto. Ebony, quant à elle, devra interpréter "Petite Marie" de Francis Cabrel avec un guest surprise. Même chose pour Julie qui sera accompagnée pour interpréter le titre "Feeling Good" de Nina Simone.

Pour rappel, trois académiciens ont été nominés par les professeurs cette semaine. Il s'agit de Masseo, Charles et Emma.