Un an après le couronnement de Patrick Dempsey, c'est au tour de John Krasinski de recevoir la distinction de l'homme le plus sexy au monde. Le comédien américain est connu pour avoir joué le rôle de Jim Halpert dans "The Office" pendant neuf saisons. ll est également le héros de la série d'espionnage, diffusée récemment sur Prime Video, "Jack Ryan". L'acteur a surtout connu un grand succès après avoir réalisé et joué dans le film "Sans un bruit", en 2018 aux côtés de son épouse, l’actrice Emily Blunt.

Cette dernière aurait bien ri à l'annonce de la bonne nouvelle. "Il y avait tellement de rires à l’autre bout du téléphone", révèle-t-il dans son interview pour le magazine "People".

John Krasinski ne s'attendait pas non plus à recevoir cette information surprise. "J'ai eu un trou de mémoire immédiat. Aucune pensée. À part peut-être qu’on était en train de me faire un canular. Ce n’est pas comme si je m’étais réveillé en me disant : 'Est-ce aujourd’hui que l’on va me demander d’être l’homme le plus sexy au monde ?' Et pourtant, c’est ce que vous avez fait", explique l'homme le plus sexy de 2024 avec beaucoup d'humour.