Inoxtag au Japon : il dévoile son premier manga

Inoxtag sort son manga !

Un mois et demi après la sortie de son documentaire, il lève le voile. Dans sa dernière vidéo filmée au Japon, Inoxtag annonce la sortie prochaine de son premier manga, intitulé "Instinct". Ce projet, co-écrit avec Basile Monnot et illustré par Charles Compain, est indépendant de sa chaîne YouTube et de ses aventures en haute montagne. "C'est vraiment une histoire à part entière qu’on a même commencé à écrire avant le projet de l’Everest", précise-t-il sous les néons .

"Instinct" raconte la vie de Haki, un jeune homme de 19 ans qui perçoit l’aura des gens. Il est, en effet, capable de lire leurs intentions, un pouvoir qu'il considère comme une malédiction. Sa vie bascule lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’un virus incurable. C’est alors qu’il rencontre Luna, une mystérieuse jeune femme qui lui apporte un nouvel espoir. Le manga, attendu avec impatience, sera disponible dès le jeudi 21 novembre.