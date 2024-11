Emma et Masséo de la "Star Academy" : pourquoi le duo cartonne ?

Ils n’ont que 18 et 22 ans, mais ils ne manquent pas de motivation : Emma et Masséo ont été sélectionnés pour chanter avec David Guetta aux NRJ Music Awards, en direct de Cannes, ce vendredi 1er novembre.

C’est pendant les évaluations, lundi dernier, que tout s’est joué. Les candidats de la "Star Academy" devaient former des binômes et interpréter le remix d'Alphaville du Dj Français, "Forever Young". "Super presta, super énergie. Vous avez tout compris, ça ressemblait aux NMA", les a félicité le directeur du château de Dammarie-les-Lys, Michael Goldman. Masséo et Emma ont donc été les grands vainqueurs de la compétition et les lauréats de cette récompense inédite dans l’histoire de l’émission.