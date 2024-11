David Guetta offre au public de Cannes ses plus grands hits sur scène parmi lesquels figure son dernier single chanté avec Ava Max et Alphaville, le remix de "Forever Young". Exceptionnellement, le DJ mondialement connu s'entoure, ce soir, de deux jeunes chanteurs, Emma et Masséo pour interpréter son hit le plus récent. Une belle consécration pour ce duo issu de l'édition 2024 de la "Star Academy".

David Guetta est nommé, cette année aux NRJ Music Awards 2024 dans trois catégories différentes : "DJ", "Artiste Masculin Francophone" et "Collab’/duo International" pour son titre avec OneRepublic, "I Don’t Wanna Wait".