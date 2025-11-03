Star Academy 2025 : les prestations des parrains, Katseye, l'éliminé… Que retenir du prime du 1er novembre ?

Une pluie de stars. Lors de ce dernier prime, des artistes internationaux se sont succédé sur le plateau de la Star Academy, l'occasion pour les 16 académiciens encore en lice de montrer l'étendue de leurs progrès. Comme le prime des parrains l'indique, Charlotte Cardin et Ed Sheeran étaient les invités d'honneur de cette soirée, complétée par la venue flamboyante du girlsband Katseye.

La venue du groupe au succès mondial au Studio 217 a fait grand bruit. Sarah, choisie pour partager un tableau chanté-dansé avec les 6 filles sur leur hit "Gabriela", a mis le feu à la scène en ne faisant qu'un avec Katseye. C'était sans nul doute la prestation la plus remarquée de la soirée !