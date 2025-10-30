"Tant pis pour elle" de Charlotte Cardin mérite son clip XXL

Une prouesse visuelle. L'interprète de "Feel Good" a usé de son talent de chanteuse et de danseuse pour incarner une présence hypnotique et enflammée dans le nouveau clip de "Tant pis pour elle".
La vidéo de plus de 5 minutes est produite comme un mini film, avec plusieurs séquences.
On comprend dès le début du clip que Charlotte Cardin fait face à 2 protagonistes, un homme, qui a l'air de l'aimer, et une autre femme qu'elle qui semble jalouse de cet amour à l'allure passionnelle.
Le fil narratif nous tient en haleine lorsqu'à un tiers de la vidéo, le refrain de "Tant pis pour elle" s'interrompt pour laisser place à une symphonie de violons. Dans une plaine solitaire, les trois protagonistes se retrouvent, s'aiment ensemble, tandis que Charlotte Cardin semble élever sa chanson à un rang nouveau, plus intense.
La danse prend une place de choix puisqu'à partir de la moitié du clip, on voit la jeune femme exécuter une chorégraphie effrénée qui semble calquée sur l'intensité des émotions ressenties.
Mais ce n'est pas tout. La vidéo bascule ensuite dans un style "animé" sur un fond d'électro qui rappelle la french touch des Daft Punk.
Et grand final : le générique de la production nous présente une 3e version acoustique au piano de la chanson. Une conclusion en apothéose pour une Charlotte Cardin en pleine maîtrise de ses talents.