"Tant pis pour elle" de Charlotte Cardin mérite son clip XXL

On comprend dès le début du clip que Charlotte Cardin fait face à 2 protagonistes, un homme, qui a l'air de l'aimer, et une autre femme qu'elle qui semble jalouse de cet amour à l'allure passionnelle.

Le fil narratif nous tient en haleine lorsqu'à un tiers de la vidéo, le refrain de "Tant pis pour elle" s'interrompt pour laisser place à une symphonie de violons. Dans une plaine solitaire, les trois protagonistes se retrouvent, s'aiment ensemble, tandis que Charlotte Cardin semble élever sa chanson à un rang nouveau, plus intense.

La danse prend une place de choix puisqu'à partir de la moitié du clip, on voit la jeune femme exécuter une chorégraphie effrénée qui semble calquée sur l'intensité des émotions ressenties.