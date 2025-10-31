Après un retour remarqué l'an dernier aux NRJ Music Awards, dont il garde un souvenir ému, Kendji Girac a démontré sa générosité en montant sur scène avec un élève de la Star Academy. C'est la cadette de la promotion 2025, Ambre, qui a été choisie pour interpréter l'exigeante chanson du ténor italien Andrea Bocelli, "Vivo per lei" aux côtés de l'interprète de "Si seulement..."

Un instant hors du temps dont Ambre se souviendra longtemps, elle qui marche dans les pas d'Emma et Masséo qui avaient eu la chance de performer sur la scène cannoise l'an dernier aux cotés de David Guetta.