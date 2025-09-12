"La chanson est déjà en boucle dans ma tête " : Charles Doré (Star Academy) dévoile un extrait de son nouveau single

S’il n’a pas gagné la Star Academy, Charles est néanmoins parvenu à s’imposer grâce à son timbre de voix que certains comparaient à celui de Grégory Lemarchal. Après "Je pars mais je reste" et "Le cœur des gens", le jeune chanteur profite de son succès pour apporter un troisième titre à sa carrière.
Sur son compte TikTok, Charles Doré a partagé un premier extrait entrainant de "Si demain tout s'arrête" ainsi que sa date de sortie : le 22 septembre prochain !
@charlesdoreoff Quelques-uns avaient trouvé… Surprise !!!! Nouveau titre le 22.09 ❤️❤️❤️ #tiktokmusic #popmusic ♬ Si demain tout s'arrête - Charles Doré
La vidéo d’une trentaine de secondes est loin d’être passée inaperçue. "La chanson est déjà en boucle dans ma tête. Cette pépite doit tourner à fond sur les réseaux sociaux", "Tellement hâte de pouvoir la mettre dans ma playlist", "On ne t’arrête plus Charles", peut-on lire dans les commentaires.
Un troisième hit avant l’album ?
Dans la foulée, Charles Doré a donné des nouvelles de son premier album. "On travaille sur la suite. On a beaucoup de chansons. On travaille sur un album mais ça prend des mois et des mois", confie ce dernier dans une vidéo sur Instagram, avant de donner quelques indices sur les sonorités du projet : "C’est un mélange de plein de trucs. Un peu de pop-rock mais aussi de la variété. J’adore les choses récentes mais j’aime aussi la vieille musique. Donc c’est un ensemble."