"La chanson est déjà en boucle dans ma tête " : Charles Doré (Star Academy) dévoile un extrait de son nouveau single

S’il n’a pas gagné la Star Academy, Charles est néanmoins parvenu à s’imposer grâce à son timbre de voix que certains comparaient à celui de Grégory Lemarchal. Après "Je pars mais je reste" et "Le cœur des gens", le jeune chanteur profite de son succès pour apporter un troisième titre à sa carrière.

Sur son compte TikTok, Charles Doré a partagé un premier extrait entrainant de "Si demain tout s'arrête" ainsi que sa date de sortie : le 22 septembre prochain !