Ulysse (Star Academy) sort du silence et fait une annonce à ses fans

Ulysse donne enfin des nouvelles de son opus attendu. Depuis la fin de l’aventure Star Academy et la tournée des candidats aux côtés de Marguerite, Charles ou encore Marine, le jeune marseillais s’est montré discret.
Un choix volontaire, comme il l’explique lors d’un échange live avec ses fans sur ses réseaux sociaux : "Je prendrai toujours le parti pris de faire le style de musique qui me plait avant de faire le style de musique qui plaît aux autres. C'est le meilleur moyen d'être sincère. Vous m'avez connu authentique pendant toute l'aventure 'Star Ac', le but c'est de rester authentique jusqu'au bout", assure-t-il.
Une sincérité qui séduit son public, déjà conquis par son unique single intitulé "Fou", dévoilé en mai dernier et qui dépasse le million d’écoutes sur les plateformes en streaming.
ON RALE MAIS LA VRAIE DINGUERIE DU LIVE C'EST ÇA ?? EP OU ALBUM AVANT LA FIN DE L'ANNÉE pic.twitter.com/Bp03R4cgYM— pauline ツ🌴 (@poplysse) August 24, 2025
Album ou EP ?
Lors du live, le chanteur a également levé le voile sur la trajectoire qu’il souhaite à son prochain projet : "On ne sait toujours pas si ce sera un EP ou un album. Moi, j'aimerais bien que ce soit un album parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'aime et pour un EP, ça ne rentrera pas. Il y a trop peu de place pour que ce soit un EP ", annonce-t-il.
De quoi nourrir l’impatience de ses fans, d’autant que l’artiste de 24 ans promet une sortie "avant la fin de l’année", si tout se déroule comme prévu. Au passage il confirme la sortie d’un prochain single en octobre, qui, côté sonorités, s’orientera vers un univers inattendu. "On se rapproche un peu du rap dans certains sons qui seront dans le projet. Ce n'est pas du rap mais on s'en rapproche", confie-t-il.