Ulysse (Star Academy) sort du silence et fait une annonce à ses fans

Ulysse donne enfin des nouvelles de son opus attendu. Depuis la fin de l’aventure Star Academy et la tournée des candidats aux côtés de Marguerite, Charles ou encore Marine, le jeune marseillais s’est montré discret.

Un choix volontaire, comme il l’explique lors d’un échange live avec ses fans sur ses réseaux sociaux : "Je prendrai toujours le parti pris de faire le style de musique qui me plait avant de faire le style de musique qui plaît aux autres. C'est le meilleur moyen d'être sincère. Vous m'avez connu authentique pendant toute l'aventure 'Star Ac', le but c'est de rester authentique jusqu'au bout", assure-t-il.

Une sincérité qui séduit son public, déjà conquis par son unique single intitulé "Fou", dévoilé en mai dernier et qui dépasse le million d’écoutes sur les plateformes en streaming.