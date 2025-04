Noah (Star Academy) dévoile un extrait de son premier hit "M'écouter"

Dévoilée le 31 mars, sa dernière publication est la plus concrète, puisqu’elle révèle le nom et la date de sortie de son single mais aussi un extrait. C’est à travers une vidéo touchante qui retrace son parcours depuis son entrée dans l’emblématique château de la "Star Academy", que Noah Boisnoir dévoile les premières notes de ce qui semble être un futur hit, "Mécouter".

"Du jour au lendemain, on se retrouve propulsé sur scène. Pour être honnête, je ne savais pas trop comment gérer ça. (...) J'ai aussi pu rencontrer des personnes incroyables, avec qui j'ai créé des liens très forts et que je peux considérer comme ma deuxième famille", exprime-t-il en voix off, avant de présenter le guitariste Antoine Saults et le pianiste Armand Auclair, qu’il désigne comme étant "deux magiciens de la musique". On aperçoit alors les trois hommes au cœur de l’élaboration du projet, en studio.

L’artiste qui avait ému aux larmes Clara Luciani lors de son élimination, a annoncé la couleur dès sa sortie de l'émission de TF1. "J'aimerais profiter de cette mise en lumière pour pouvoir proposer du contenu. Je suis encore en pleine réflexion sur mon identité musicale. Avant Star Academy, j'avais déjà écrit quelques morceaux. Et là, j'écris encore plus. J'espère qu'on va me revoir très vite. En tout cas, ça va arriver", avait-t-il avoué dans un entretien avec le magazine Gala.

L’intention est claire, l'artiste est impatient qu’on l’écoute. Le morceau sera disponible sur toutes les plateformes le 3 avril, à partir de minuit.