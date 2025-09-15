Helena et Mentissa reprennent un hit d’Adele, et c’est magnifique !

L’exposition universelle d’Osaka célébrait le "Belgian National Day" ce 14 septembre 2025. L’occasion pour la Belgique de mettre en valeur deux de leurs chanteuses : Helena et Mentissa. Ensemble, elles ont repris le titre "Rolling In The Deep" d’Adele sur scène, accompagnées d’une chorale de 103 enfants japonais. Un moment fort qui a su toucher le cœur de nombreux fans à travers le monde.

"Ce qui était beau, c’est que dans le public, il y avait des Japonais qui ne comprenaient pas ce que l’on disait", a confié Mentissa, dans une interview relayée par La Libre avant d’ajouter : "Et, bizarrement, ils étaient avec nous. Ils écoutaient et tu sentais certains regards assez émus, assez touchés. C’est cela aussi le pouvoir de la musique. Tu ne comprends pas toujours ce qu’on dit, mais tu ressens l’émotion."