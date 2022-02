Juju Fitcats est-elle prête à avoir un enfant avec Tibo InShape ?

Pour sa dernière vidéo YouTube, Bastos est heureux d’inviter Juju Fitcats sur sa chaîne ! Alors qu’elle est déjà apparue dans quelques vlogs, aujourd’hui, elle se retrouve face caméra. Aux côtés de son ami, la jeune femme joue le jeu et répond à toutes ses questions. Le candidat de télé-réalité ne cache pas sa joie et lui explique le concept.

A chaque question qu’il lui pose, Juju doit trouver avec quelle personnalité de YouTube elle aimerait vivre ces situations. La sportive se livre donc à cœur ouvert ! Si elle devait vivre en colloc, elle choisirait Shera, pour un featuring ça serait Gaëlle Garcia Diaz et pour revivre son aventure Pékin Express, elle serait accompagnée de Natoo !

Juju Fitcats se confie sur son envie d’être maman

Ce test se termine par une question plus personnelle. «Faire un enfant avec un YouTubeur-(euse) ?» A celle-ci, Juju Fitcats répond honnêtement: «Evidemment, ça serait avec mon Bibou, étant donné que de base je ne suis pas forcément la fille qui ait le plus envie d’avoir des enfants au monde. Donc si un jour j’accepte d’en avoir, c’est à lui que j’en donnerai !»

Tout comme Tibo InShape, la jeune femme pense à l’éventualité de devenir mère. Juju Fitcats évoque également cette période de sa vie où elle pensait à l’adoption: «Je n’avais plus de règles pendant cinq ans à cause de mes soucis de santé et en fait je me suis dit ‘Je suis stérile’. Pendant cinq ans tu te demandes comment faire si tu veux avoir des enfants. Je me suis dit ‘Ok j’adopterai’ parce qu’il y a plein d’enfants qui sont déjà là et qui n’ont pas de famille.»

Suite à cette déclaration, Basto lui avoue que, lui aussi, il a déjà pensé à cette solution.