Sydney Sweeney et Glen Powell : comment se sont-ils rencontrés ?

Sur le tournage de "Tout sauf toi", l'alchimie entre les deux acteurs a été immédiate. "C'était très amusant de travailler avec Glen. Il a toujours une blague à raconter et il s'entraînait constamment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - sur moi, à côté de moi, derrière moi, il était toujours en train de faire des pompes. C'était la chose la plus folle qui soit", s'est remémorée Sydney Sweeney.

Un duo qui fait couler de l'encre…

Une complicité forte qui leur permettait de s'amuser des rumeurs présentes sur les réseaux sociaux sur une possible relation amoureuse, même s’ils avaient tous les deux des conjoints respectifs à l’époque.

"Les deux éléments nécessaires pour vendre une comédie romantique sont l'amusement et l'alchimie", expliquait le comédien américain au New York Times, avant d'ajouter : "Sydney et moi nous amusons beaucoup ensemble, et nous avons une alchimie sans effort. Les gens veulent voir ce qu'il y a à l'écran en dehors de l'écran, et il faut parfois pousser un peu le truc – et ça a fonctionné à merveille. Sydney est très intelligente.”