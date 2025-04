Pourquoi Camille Lou et son fiancé Romain Laulhé ne sont-ils toujours pas mariés ?

Depuis leur rencontre sur le tournage de la série "J’ai menti" en 2020, les deux tourtereaux Camille Lou et Romain Laulhé filent le parfait amour. Une connexion si évidente qui les pousse à se fiancer en 2022 au moment de la célébration des 30 ans de l’actrice.

Une nouvelle que la comédienne s’est empressée d’annoncer sur ses réseaux sociaux à l’époque : "J’ai dit oui. Tu m’as fait le plus beau des cadeaux du monde pour mes 30 ans Romain Laulhé. Je t’aime infiniment. Merci pour tout".

A quand le mariage ?

Mais voilà, en 2025, toujours pas de mariage en vue. Interrogé par le magazine Gala, l’ancien surfeur de haut niveau a offert une explication, aussi simple que leur histoire.

Il s’est d’abord confié sur la nature de leur relation : "Je ne peux pas expliquer ce qu’il s’est passé. Ça s’est fait vraiment naturellement entre nous. On s’est tout de suite très bien entendus, d’abord comme deux amis, puis notre relation a pris une autre tournure", exprime-t-il.

Un joli début d'histoire d'amour qui a poussé les amoureux à se pacser, un an après la demande de Romain à Camille Lou. Les noces, quant à elles, attendront un emploi du temps moins fourni. "En réalité, on ne se pose pas trop de questions. On a des plannings très remplis, donc on avisera de ça le moment voulu. Nos projets se feront quand on aura le moment", explique le surfeur.

Pour le moment le planning de Camille Lou semble encore bien chargé, puisque l’actrice est à l’affiche du film "Natsha (presque) hôtesse de l’air", aux côtés de Vincent Dedienne, Elsa Zylberstein et Didier Bourdon, sorti ce mercredi.