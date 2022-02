Cyprien: pourquoi il ne parle plus à Squeezie?

La pilule a du mal à passer pour les abonnés de ces deux YouTubeurs. Il y a plusieurs jours, Cyprien poste une FAQ assez spéciale. Dans cette vidéo questions/réponses, ce dernier se livre comme jamais. Dans un premier temps, il évoque ses futurs projets artistiques et aussi sa nouvelle vie de papa !

Les minutes défilent et un seul thème revient: qu’en est-il de son amitié avec Squeezie ? Il y a quelques années, les deux amis lancent leur chaîne commune, Bigorneau et Coquillage. Malheureusement, le temps passe et de moins en moins de contenus sont postés.

Un internaute pose directement la question: «Pourquoi on ne vous voit plus avec Squeezie ?». Sans aucun tabou, Cyprien répond: «Depuis deux ans et demi, Lucas m’a enlevé de sa vie. On va dire… Plus de nouvelles, plus de trucs. Et ce n’était pas mon choix. Je pense qu’il voulait évoluer sans m’avoir dans son entourage, confie-t-il dans un premier temps. Je ne vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser, mais je dois me faire une raison.»

Squeezie répond suite aux déclarations de Cyprien

Par la suite, Squeezie se retrouve questionné suites aux révélations surprenantes de Cyprien. A son tour, il répond et donne sa version des faits: «Je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l’année dernière n’aient pas suffi à apaiser les choses […] Notre relation a été unique et précieuse je lui suis et serai à jamais reconnaissant», explique-t-il.

Pour clore son message, Squeezie adresse quelques mots indirectement à son ancien ami, notamment concernant sa paternité: «Je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa.»