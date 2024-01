Squeezie : que disent les premiers retours sur son documentaire « Merci Internet » ?

« On a des métiers compliqués. Internet et les jeux vidéo en ligne, c’est nouveau. On avait envie de raconter dans quoi on a grandi, notre génération, et aussi les coulisses de ce métier. C’est un peu un hommage à ce qu’on a vécu et aussi une manière pour les gens un peu plus vieux que nous de comprendre ce qu’on a vécu », résumait Squeezie hier soir sur scène. La série donne également la parole à d'autres youtubeurs et stars tels que de Mister V, Hugo Décrypte, McFly et Carlito ou encore Léna Situations que l'on pouvait apercevoir dans la salle du Grand Rex.

« Il faut que tout le monde voit ce documentaire »

« Merci Internet » serait ainsi une série « émouvante » d’après une internaute sur TikTok. « Si vous avez entre 15 et 30 ans, vous allez vous y retrouver. Vous allez revoir toute votre enfance », vante-elle dans sa vidéo avant d’assurer avec convictions que : « Il faut que tout le monde voit ce documentaire. »