Théodort: pourquoi a-t-il supprimé toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube ?

En 11 ans de présence sur YouTube, Théodort a fait des expériences, des collaborations avec d'autres grands Youtubeurs, dont Squeezie, Mcfly et Carlito, des confidences, de la musique sans oublier sa participation au film « Sage-Homme » en 2023. « Je n’ai plus les mêmes ambitions et envies sur YouTube », avoue-t-il. Un coup de massue pour l’importante communauté que possède Théodort. En effet, le vidéaste compte plus de 2,7 millions d’abonnés sur la plateforme.

Théodort : de YouTube au rap ?

Ceux qui le suivent depuis longtemps sur YouTube connaissent sa passion pour le rap. D’autres risquent de la découvrir prochainement. Dans sa vidéo, Théodort explique la pression constante de son métier et semble insinuer vouloir orienter son futur contenu vers la musique : « Je suis mort et ce qui me sort un petit peu de toute cette course c’est la musique. »

Il conclut d’ailleurs sa vidéo avec un mystérieux mot : « Imad ». S’agit-il du nom de son prochain album ? Seul le temps nous le dira.