C’est une série dont le retour se fait attendre. Dès sa diffusion le 23 novembre 2022, « Mercredi » s’est rapidement hissée dans le top des fictions les plus vues sur Netflix. Un succès qui lui a valu de devenir la troisième série la plus visionnée de l’histoire de la plateforme de streaming, avec un total de 1,02 milliard d’heures visionnées.

Réalisé par Tim Burton, le programme met en avant le personnage de Mercredi, la fille cadette des Addams. Une jeune femme effrontée, malicieuse et surtout morbide incarnée par la brillante Jenna Ortega, que l’on a déjà pu voir dans « Scream ». Ce rôle noir, qui lui va à merveille, a tout de suite séduit les abonnés. Si bien que Netflix a promis une saison 2 ! Et c’est bientôt chose faite. En effet, un tout nouveau teaser a été publié sur la page Instagram de la marque au N rouge. Une courte vidéo qui permet, pour le plus grand bonheur des fans, d'enfin connaitre les noms des acteurs de cette saison « plus sombre » que la précédente.