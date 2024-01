« Mercredi » saison 2 : Jenna Ortega fait des révélations qui devraient vous plaire !

Cela fait plusieurs mois que « Mercredi » n’a pas donné de ses nouvelles. La poule aux œufs d’or de Netflix prépare pourtant bel et bien sa seconde saison, et Jenna Ortega vient de livrer des informations cruciales. Selon la comédienne, elle s’orientera « définitivement vers un peu plus d'horreur ». « Il y a de très, très bonnes répliques et tout est plus ambitieux. Je pense que chaque épisode ressemblera davantage à un film, ce qui est une bonne chose », confie Jenna Ortega lors des Emmy Awards. De quoi donner particulièrement envie de découvrir la suite des aventures de l’adolescente un brin dérangée de la Famille Addams !

Maintenant qu'elle est productrice de la série et que son statut de personnalité forte d'Hollywood est en place, Jenna Ortega a pu vraiment prendre les choses en main. Il faudra pourtant patienter un peu. Le tournage de la saison 2 de « Mercredi » aura lieu en avril prochain en Irlande. On peut donc imaginer qu'elle arrivera début 2025 sur Netflix.

En attendant, une autre nouvelle a récemment été partagée concernant la série. Un spin-off centré sur l’oncle Fétide est en préparation !