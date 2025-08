"Mercredi" : Lena Situations, Mayer, Chloé Gervais... aux côtés de Jenna Ortega à Paris

Sur leurs réseaux sociaux, les invités ont partagé des images exclusives de la soirée, sur lesquelles on aperçoit leurs looks gothiques revisités. Ils n'ont surtout pas manqué la séance photo avec Jenna Ortega et Tim Burton (rien que ça !). "Honorée de les avoir rencontrés", a confié la streameuse Maghla.

La saison 2 de "Mercredi" sortira en deux parties sur Netflix : la première sera disponible dès le 6 août 2025, et la seconde suivra le 3 septembre 2025. Le Beach Club, installé sur les Berges de la Seine dans le cadre de Paris Plages, est accessible gratuitement tous les jours du mois d’août, de 10h à 19h.