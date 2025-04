EnjoyPhoenix révèle les secrets de son couple avec le DJ Henri PFR

"Pour vivre heureux, vivons cachés"

Jusqu’ici, Marie Lopez avait préféré garder leur histoire éloignée des projecteurs. "Pour vivre heureux, vivons cachés", confie-t-elle dans l’épisode. Pour y parvenir, le couple explique avoir dissocié clairement vie privée et vie professionnelle. Une frontière parfois fine, surtout quand on partage sa vie en ligne comme EnjoyPhoenix. Au fil du temps, ils ont ainsi posé leurs propres limites et leurs règles. "Je ne vais pas poster de stories de toi sans que tu me l’aies validé", insiste-t-elle.

Des opposés, mais une même direction

Au gré de la discussion, ils évoquent leurs différences, qu’ils ne voient pas comme un frein, au contraire : "moi je trouve vraiment que les opposés s’attirent (…) On a quand même des points de concordance, parce que sinon, on ne serait pas ensemble évidemment", décrit EnjoyPhoenix.