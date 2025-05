Maghla annonce sa rupture avec son compagnon Sefy

Une histoire qui se termine. Maghla a officialisé sa séparation avec son compagnon Sefy. Le 6 mai dernier, la première streameuse de France à avoir dépassé le million d’abonnés sur Twitch a partagé la nouvelle dans un live sur la platerforme. Visiblement émue, elle a déclaré à sa communauté : "Avec Sefy on s’est séparés, il y a un moment déjà. Ça ne marchait juste plus. Ça reste une rupture donc même si ça se passe bien, ce n’est pas facile à dire", a-t-elle expliqué avant de souhaiter à son ancien partenaire "tout le bonheur du monde".

Les larmes aux yeux, Maghla a déclaré vouloir éviter "rumeurs et spéculations" autour de sa rupture et souhaite également éloigner internet de sa vie privée : "Je ne veux pas qu’internet s’approprie ma rupture", à l’image de Michou et Elsa Bois, largement commentée.

Cette séparation marque une nouvelle étape dans la vie personnelle de la jeune femme, qui continue de se concentrer sur sa carrière et ses projets futurs, en faisant une figure influente dans le monde du streaming français.