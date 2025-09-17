"L'été où je suis devenue jolie" : 5 séries à dévorer pour se consoler de la fin

Une page se tourne pour les fans de "L'été où je suis devenue jolie". La série tant aimée de Prime Video tire sa révérence ce 16 septembre. Si vous n'êtes pas prêts à quitter les dramas d'été, pas de panique ! Vous pourrez vous consoler avec d'autres séries similaires et tout aussi addictives.

"Ma vie avec les Walter Boys"

Il n'y a pas que Belly qui hésite à se mettre en couple avec deux membres d'une fratrie. Jackie aussi dans "Ma vie avec les Walter Boys" a son cœur qui balance. La jeune New-Yorkaise est forcée de s'installer au fin fond du Colorado après avoir perdu sa maman. Elle emménage chez la meilleure amie de sa défunte mère, qui vit dans une maison peuplée de... dix garçons ! La jeune fille tombe alors sous le charme de deux frères au caractère bien différent.