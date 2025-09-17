"L'été où je suis devenue jolie" : 5 séries à dévorer pour se consoler de la fin

Une page se tourne pour les fans de "L'été où je suis devenue jolie". La série tant aimée de Prime Video tire sa révérence ce 16 septembre. Si vous n'êtes pas prêts à quitter les dramas d'été, pas de panique ! Vous pourrez vous consoler avec d'autres séries similaires et tout aussi addictives.
"Ma vie avec les Walter Boys"
Il n'y a pas que Belly qui hésite à se mettre en couple avec deux membres d'une fratrie. Jackie aussi dans "Ma vie avec les Walter Boys" a son cœur qui balance. La jeune New-Yorkaise est forcée de s'installer au fin fond du Colorado après avoir perdu sa maman. Elle emménage chez la meilleure amie de sa défunte mère, qui vit dans une maison peuplée de... dix garçons ! La jeune fille tombe alors sous le charme de deux frères au caractère bien différent.
"Outer Banks"
Envie de rester dans l'ambiance estivale de "L'été où je suis devenue jolie" ? Direction la Caroline du Nord avec "Outer Banks". La série suit un groupe d'amis à la recherche d'un trésor après la disparition du père de leur chef de bande. Aventure, mystère mais aussi histoires d'amour et d'amitié sont au rendez-vous dans cette série à suspense.
"XO, Kitty"
Les fans de "L'été où je suis devenue jolie" le savent : l'autrice à succès Jenny Han est la reine des histoires d'amour adolescentes. Après "À tous les garçons que j'ai aimés", elle a donné naissance au spin-off "XO, Kitty". La série suit Kitty, la petite sœur de Lara Jean, alors qu'elle part étudier en Corée du Sud. Elle y retrouve son petit-ami, mais se rend vite compte que les relations amoureuses sont bien plus compliquées qu'elle ne le pensait. On y retrouve la même fraîcheur et les mêmes tourments d'adolescents que dans la série "L'été où je suis devenue jolie".
"We Were Liars"
Basée sur le roman d'E. Lockhart, cette série est une alternative plus sombre à "L'été où je suis devenue jolie". On y suit Cady, une adolescente issue d'une famille richissime, qui passe ses étés sur leur île privée. Mais un événement tragique qu'elle ne parvient pas à se remémorer s'est produit lors d'un de ces séjours. On retrouve le cadre paradisiaque et l'ambiance estivale de la série mettant en scène Lola Tung mais cette fois-ci, le décor est hanté par des secrets de famille et des mensonges.
"Gilmore Girls"
Un peu plus ancienne mais indémodable, "Gilmore Girls" est une série culte qui résonne avec "L'été où je suis devenue jolie" sur bien des points. On y suit Lorelai et Rory Gilmore, une mère et sa fille meilleures amies, vivant dans la petite ville pittoresque de Stars Hollow. La série se concentre sur la relation unique entre les deux femmes, mais aussi sur les drames adolescents et, bien sûr, les fameux triangles amoureux. On y retrouve le même charme, le même amour pour la famille mais aussi des romances qui vous feront passer des heures à vous demander avec qui Rory va finir !