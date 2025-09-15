Les Gilmore Girls réunies aux Emmy Awards 2025

Lorelai et Rory de retour… mais cette fois, dans la vraie vie ! Lauren Graham et Alexis Bledel, héroïnes de "Gilmore Girls", ont fait sensation lors de la 77e cérémonie des Emmy Awards, ce dimanche 14 septembre à Los Angeles.
Pour célébrer les 25 ans de la série, la production avait reconstitué un décor iconique : le fameux porche de Stars Hollow. Ensemble, mère et fille de fiction ont présenté le prix du "Meilleur scénario pour une comédie".
Lors de la remise du prix, Lauren Graham a lancé : “Il y a vingt-cinq ans, une petite série appelée 'Gilmore Girls' a pris en otage la saison de l’automne.” Alexis Bledel a, quant à elle, ajouté avec humour que, malgré ce statut culte, "Gilmore Girls" était à l’époque une production modeste, “avec peu de budget et encore moins de neige pour nos hivers éternels”.
Des années plus tard, le duo rayonne toujours autant. Pour les nostalgiques ou les nouveaux initiés, la série est disponible sur Netflix.