Les Gilmore Girls réunies aux Emmy Awards 2025

Lorelai et Rory de retour… mais cette fois, dans la vraie vie ! Lauren Graham et Alexis Bledel, héroïnes de "Gilmore Girls", ont fait sensation lors de la 77e cérémonie des Emmy Awards, ce dimanche 14 septembre à Los Angeles.

Pour célébrer les 25 ans de la série, la production avait reconstitué un décor iconique : le fameux porche de Stars Hollow. Ensemble, mère et fille de fiction ont présenté le prix du "Meilleur scénario pour une comédie".