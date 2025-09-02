Nikki Rodriguez et Noah LaLonde : les acteurs de "Ma vie avec les Walter Boys" sont-ils ensemble dans la vraie vie ?

Jackie et Cole de "Ma vie avec les Walter Boys" aussi complices dans la vraie vie que dans la série ? Les interprètes des deux héros, Nikki Rodriguez et Noah LaLonde, font l'objet de rumeurs grandissantes autour de leur histoire d'amour, depuis le début du show, en décembre 2023, sur Netflix.

Alors que la suite de "Ma vie avec les Walter Boys" a récemment débarqué sur la plateforme de streaming, les spéculations ont repris. Surtout depuis que Nikki Rodriguez a partagé une vidéo sur TikTok d'un challenge de couple avec son partenaire.

Le 24 août dernier, la jeune comédienne s'est prêté au jeu du défi viral des amoureux qui se portent sur le fond musical "All Night" de Beyoncé. Dans la vidéo, Noah porte sans trop de problème Nikki mais l'interprète de Jackie ne parvient pas à faire de même avec le jeune homme. Une publication mignonne et amusante qui a été regardée presque 40 millions de fois.

Pour les internautes, il ne fait plus aucun doute : les deux acteurs sont en couple. On peut ainsi lire en commentaire de la publication : "Nikki et Noah confirmés".