"Les 4 Fantastiques : Premiers pas" : ce que les scènes post-générique annoncent pour la suite

C'est l'heure du renouveau pour l'univers cinématographique de Marvel. Ce mercredi 23 juillet, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" débarque dans les salles obscures avec un objectif clair : introduire en bonne et due forme la phase 6 du MCU.

Porté par un casting cinq étoiles, de Pedro Pascal (Reed Richards) à Vanessa Kirby (Sue Storm) en passant par Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), ce blockbuster a tous les codes pour plaire au public. Et à l’instar des autres projets avec des super-héros, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" se termine sur des scènes post-générique. Attention donc à bien rester jusqu’à la fin !

Que dévoilent les deux scènes post-générique de "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" ?

La suite de l'article contient des spoilers.

La première séquence se déroule quatre ans plus tard. On y voit Sue Storm lire une histoire à son fils, Franklin. Alors qu'elle part chercher leur prochaine lecture, l'enfant disparait. C'est en utilisant ses pouvoirs qu'elle le retrouve et se rend compte qu'il est face à un homme qui lui touche la joue. Les fans les plus aguerris des comics auront reconnu Doctor Doom (Docteur Fatalis, en français), grâce à sa cape verte et son masque argenté, qu’il tient dans les mains. Il s’agit de l'antagoniste principal d’"Avengers : Doomsday", incarné par Robert Downey Jr., en salles le 16 décembre 2026. Ce dernier cherche très probablement à utiliser les pouvoirs cosmiques du fils de Sue et Reed afin de déformer la réalité et prendre le pouvoir sur le monde.

La deuxième scène post-générique est plus courte et montre un extrait du dessin animé "Les 4 Fantastiques", dans lequel l’équipe se bat avec divers méchants. De quoi laisser les fans dans l'attente d'une suite.