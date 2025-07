"Les 4 Fantastiques : Premiers pas" : 3 bonnes raisons de le découvrir au cinéma

Contraints de concilier leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, les 4 Fantastiques doivent défendre la Terre contre un dieu spatial vorace nommé Galactus et sa Messagère énigmatique, la Surfeuse d'Argent. Et comme si le projet de Galactus de dévorer toute la planète et ses habitants ne suffisait pas, les enjeux deviennent vite personnels…

2. Un casting XXL

Le nouveau quatuor de super-héros est incarné par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn. Chacun possède une personnalité bien distincte, fidèle aux archétypes des comics et qui manquait cruellement aux longs-métrages des années 2000.

3. Une renaissance visuelle

En propulsant les 4 Fantastiques dans les années 1960, Marvel Studios parvient à donner au film une identité visuelle très marquée. "On a construit un monde rétrofuturiste, nourri par la vision que les gens avaient du futur à l’époque. On reconnaît toujours New York et la Terre. Mais on trouve ici et là les signes d’un univers rétrofuturiste", explique notamment le réalisateur. Préparez-vous donc à voir des postes de télévision vintages, des appareils photos argentiques mais également des voitures volantes.

Sorti en salle ce 23 juillet, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" est à découvrir en ce moment au cinéma.