Liam Payne chante One Direction : les images émouvantes de l'émission "Building the Band" sur Netflix

Un dernier au revoir bouleversant à Liam Payne

"Building the Band" fut l'un des derniers projets sur lesquels Liam Payne a travaillé avant sa mort en octobre 2024. Le tournage s'était achevé environ deux mois avant, en août. La famille de Liam Payne a donné son accord pour que Netflix maintienne la diffusion du télé-crochet malgré la disparition du chanteur. Dans cette émission, des chanteurs en herbe sont séparés dans des capsules individuelles et tentent de former un groupe musical avant même de se rencontrer.

Dans le premier épisode de "Building the Band", le présentateur de l'émission AJ McLean des Backstreet Boys, rend hommage à Liam Payne et à ses proches. "Lorsque nous nous sommes réunis pour filmer 'Building the Band', nous n'aurions jamais imaginé que nous dirions bientôt au revoir à notre ami Liam Payne", déclare-t-il. "Liam est un juge invité dans les prochains épisodes, et à travers sa présence, nous percevons son amour profond pour la musique et son engagement inébranlable à aider les autres à trouver leur voix. C'est dans cet esprit que nous dédions cette série à Liam et à sa famille."

Liam Payne est tragiquement décédé le 16 octobre 2024 après avoir chuté du balcon d’un hôtel en Argentine.