"Bien sûr qu’on voulait en être" : Les 4 Fantastiques se confient à NRJ

La Chose, l’Homme élastique, la Torche humaine et la Femme invisible font leur grand retour. Au cinéma le 23 juillet, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" marque le début de la phase 6 du MCU. Au micro d’NRJ, les acteurs Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach expliquent les raisons qui les ont poussés à prendre part à cette nouvelle aventure.

"Le casting, c’est ce qui m’a vraiment attiré vers le projet. Le fait qu’ils aient réuni des acteurs aussi talentueux", confie Joseph Quinn avant que son partenaire d’écran, Ebon Moss-Bachrach, ajoute : "Ils ont des voitures cool, une maison géniale et des robots… Bien sûr qu’on voulait en être !"

Une nouvelle famille de super-héros

Le long-métrage rétrofuturiste inspiré du New York des années 1960 suit la nouvelle famille de super-héros confrontée à son plus gros défi : défendre la Terre contre un dieu de l’espace vorace appelé Galactus et son énigmatique messager, le Surfeur d’argent. "La famille est LA force pour nos super-héros Marvel. Je pense que nous apprenons encore et encore que nous ne pouvons pas vraiment exister l’un sans l’autre", confirme Pedro Pascal.

Ne manquez pas "Les 4 Fantastiques : Premiers pas", en salle dès ce mercredi 23 juillet 2025.

Une interview de Sebastien Lof Lecoq.