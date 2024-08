Marvel : qui est Docteur Fatalis, le personnage que va interpréter Robert Downey Jr. ?

Dr. Fatalis : un « super-vilain-tyran politique tragique et torturé »

Le personnage de Dr. Fatalis, ou Dr. Doom en version orignale, fera donc son entrée dans le MCU actuel, mais ce n’est pas sa première apparition au cinéma. Ce savant fou aux pouvoirs occultes et psychiques avait déjà été l’ennemi des 4 Fantastiques dans les adaptations cinématographiques de 1994, 2005, 2007 et 2015.

Personnage gris foncé, aussi brillant que malveillant, Dr. Fatalis est décrit par Stan Lee comme un « super-vilain-tyran politique tragique et torturé », dans un article explicatif sur les origines des personnages. Dans les bandes-dessinées, ce génie de la science mégalo tente à de multiples reprises de conquérir l’univers. Son apparence mystique et sa connaissance presque infinie ont fait du personnage l’un des antagonistes les plus appréciés des fans, et a notamment inspiré le rappeur MF Doom, qui lui emprunte son esthétique.