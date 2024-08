« Les 4 Fantastiques » : ce que l’on sait du film avec Pedro Pascal

Ce week-end se tenait le plus grand évènement des fans de comics : la Comic Con. Pour l’occasion, de nombreuses stars de l’univers cinématographique Marvel avaient fait le déplacement. Si tout le monde se souviendra de l’apparition de Robert Downey Jr., et surtout de sa tonitruante annonce de retour dans le MCU, d’autres figures étaient présentes. On pense évidemment à Jennifer Garner, qui est restée fâcheusement bloqué une heure dans un ascenseur, mais également à la première apparition publique du casting du film « Les 4 Fantastiques ».

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn, mais également le réalisateur Matt Shakman, ont profité de ce moment en famille afin de donner plus d’informations sur le film à venir. Au micro du média Entertainment Weekly, Matt Shakman nous en dit plus sur le scénario et dément, au passage, certaines rumeurs : « Une des choses qu’on a décidé était de ne pas tourner l’histoire autour des origines des personnages », affirme ainsi le réalisateur. Le film étant intitulé « Premiers Pas », les fans ont en effet supposé qu’il reviendrait sur l’obtention des pouvoirs des quatre mutants.