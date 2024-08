Les Quatre Fantastiques reviennent dans les salles obscures. Vingt ans après leurs premières aventures sur grand écran, le quatuor de super-héros fera son retour en 2025 avec de nouveaux acteurs pour les incarner. Un quatrième volet que les fans attendent de pied ferme, après la remarquable version livrée avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis en tête d'affiche. Un casting qui reste le plus populaire de tous à ce jour.

Mais avec ce reboot, Marvel compte bien faire table rase du passé et rafraichir l’image de la franchise. Scénarisée par Matt Shakman, cette version dernière génération mettra en avant un casting quatre étoiles dévoilé, après plusieurs mois d’attente, le 14 février dernier. Sur Instagram, l’acteur Pedro Pascal, qui prêtera ses traits à Mr. Fantastique, a d’ailleurs dévoilé la première image de sa fine équipe au grand complet. Vanessa Kirby (« Mission : Impossible ») incarnera Jane Storm aka La Femme Invisible, Joseph Quinn (« Stranger Things ») sera Johnny Storm aka La Torche Humaine et Ebon Moss-Bachrach (« The Bear ») se métamorphosera en Ben Grimm aka La Chose. Tous posent tout sourire pour ce que la vedette de « The Last Of Us » qualifie comme leur « première mission ».