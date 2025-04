"L’Amour ouf" : qui sont les acteurs du film ?

S'il y a bien un film qui a marqué l'année 2024, c'est "L'Amour ouf" de Gilles Lellouche. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, il a suscité l'enthousiasme du public et de la critique. Cette fresque romantique et sociale, inspirée du roman "Jackie Loves Johnser OK?" de Neville Thompson, retrace l'histoire passionnée de Clotaire et Jackie, deux adolescents des années 80 que la vie sépare, mais que l'amour réunit à nouveau dix ans plus tard. Avec treize nominations aux César 2025, "L'Amour ouf" a su marquer les esprits par sa photographie, sa bande-son vintage éclectique et son casting cinq étoiles.

François Civil - Clotaire adulte

François Civil incarne Clotaire alors qu'il est adulte, un homme marqué par la prison et les regrets. Révélé dans "Five" aux côtés de Pierre Niney, il a notamment joué dans "Bac Nord", brillé en D’Artagnan dans "Les Trois Mousquetaires" et fait mourir de rire les abonnés de Netflix avec "Fiasco".