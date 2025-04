Brice de Nice : le jour où François Civil a cassé Jean Dujardin

"Je t’ai cassé !" Qui n’a pas prononcé au moins une fois cette phrase lors d’un duel de casse contre casse dans la cours de récré ? Les fans de "Brice de Nice" seront surpris d'apprendre que la réplique culte célèbre déjà ses 20 ans. Car oui, le long-métrage, sorti en salles en 2005, a fêté son vingtième anniversaire. Alors pour l’occasion, l'équipe du film a organisé une iconique "Yellow" à Paris (et non à Nice) dans l’enceinte du Grand Rex, où une vague jaune et quelques perruques blondes ont pris place pour une projection spéciale.

Gâteau d’anniversaire, disques vinyle, invités exceptionnels, un public chaud et nostalgique. Tout y était. Même les deux objets emblématiques du surfeur winner, ascendant snowboardeur : sa moto et sa planche de surf. C’est dans cette ambiance que Jean Dujardin, créateur et interprète du personnage culte, est monté sur scène pour se prêter à une session de questions-réponses avec le public.

Au cours de celle-ci, l’acteur a raconté une anecdote improbable concernant sa première rencontre avec François Civil, alors âgé de douze ans, sans se douter qu’il s’agissait du futur acteur nommé aux César.