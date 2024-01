Entre François Civil et Adèle Exarchopoulos, c'est « L'Amour Ouf »

Les fans sont heureux. Dans « L'Amour Ouf », le duo sera plus proche que jamais. Et oui ! Ils incarneront un couple. En effet, l'interprète de D'Artagnan sera Clotaire, un petit bandit amoureux de Jackie, interprétée par l'actrice de la Palme d'Or 2013. Ensemble, ils raconteront une grande histoire d'amour contrariée par les aléas de la vie mais habitée par un sentiment si fort qu’il en sera indestructible…

Complices à l'écran comme dans la vie

Sur les plateaux de cinéma, comme à l'extérieur, François Civil et Adèle Exarchopoulos se déplacent souvent ensemble et apparaissent régulièrement côte à côte lors des événements presse. A titre d'exemple, les deux stars ont été aperçues, ce lundi 29 janvier, au défilé Jacquemus aux côtés de l'acteur Jonathan Cohen, dont ils sont l'un et l'autre très proches également. A n'en pas douter, ce dernier n'a pas manqué de fêter, en compagnie de la comédienne, un joyeux anniversaire à l'acteur des « Trois Mousquetaires » qui célèbre aujourd'hui ses 34 ans.

« L'Amour Ouf » est attendu au cinéma le 16 octobre prochain et promet déjà d'être un « film événement », selon la presse spécialisée.