"KPop Demon Hunters" : la version karaoké est disponible sur Netflix !

C'est le phénomène de cet été. Le long-métrage d'animation "Kpop Demon Hunters" cartonne dans le monde entier sur Netflix depuis sa sortie le 20 juin dernier. La recette du succès ? Une histoire originale et une bande-son addictive.

Dans ce film, Mira, Zoey et Rumi forment un girls band de K-pop ultra populaire, appelé HUNTR/X. En plus de subjuguer les foules, leurs voix leur permettent de chasser des démons qui s'attaquent à leurs fans. Mais très rapidement, elles vont devoir faire face à l'arrivée d'un boys band rival, les Saja Boys, composé en réalité de démons déguisés.

Côté musique, la bande-son de "Kpop Demon Hunters" a immédiatement conquis les spectateurs, si bien qu'elle s'est hissée au sommet des charts. Cinq de ses chansons font partie du top 10 des titres les plus écoutés au monde sur Spotify. On retrouve à la tête du classement "Golden", un morceau qui cumule actuellement plus de 400 millions d'écoute sur la plateforme de streaming.