"Kpop Demon Hunters" sur Netflix : le film d’animation aura-t-il droit à une suite ?

C’est le dernier gros succès en date pour Netflix. Depuis sa sortie le 20 juin dernier, le film d’animation "Kpop Demon Hunters" ne quitte plus le top 1 de la plateforme de streaming dans de nombreux pays. L’histoire ? Rumi, Mira et Zoey sont les trois membres d’un célèbre groupe de K-Pop. Ensemble, elles doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuses de démons. Leur principal adversaire n’est autre qu’un boysband rival, les Saja Boys.