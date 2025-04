David Harbour et Wyatt Russell pour "Thunderbolts*" : "un anti-héros, c’est quelqu’un qui..."

Le MCU change de ton avec "Thunderbolts*". Avec une nouvelle équipe de super-héros pas tout à fait héroïques, David Harbour (Alexei, alias Red Guardian) et Wyatt Russell (John, alias US Agent) jouent deux anciens soldats cabossés par leur passé. Pour NRJ, ils reviennent sur ce qui rend leur groupe unique et avant tout humain.

"Je pense que la définition d’un anti-héros, c’est quelqu’un qui n'est pas un héros traditionnel", affirme l'acteur américain Wyatt Russell. "Il ne cherche pas simplement à empêcher les méchants de dominer le monde."

Pour David Harbour, son personnage n’échappe pas à cette complexité non plus : "Je pense qu’il est complètement dérangé. C’est un grand narcissique. Je pense qu'il est ouvert à l'apprentissage. Il est bien intentionné. Il est le produit du système soviétique et de l’idéologie communiste."

Derrière ses cascades et ses scènes explosives, "Thunderbolts*" "explore comment on revient de ces moments-là, sans forcément entrer trop profondément dans le sujet de la santé mentale", souligne Wyatt Russell. Une autre dimension pour ce blockbuster réalisé par Jake Schreier.

"Thunderbolts*" est à découvrir dès ce mercredi 30 avril au cinéma.

Interview de Sébastien Lof-Lecoq pour NRJ – Montage vidéo : Sonia De La Forterie.