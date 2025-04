Thunderbolts* : Marvel dévoile une nouvelle bande-annonce qui bouscule les codes

Les studios Marvel ont révélé ce jeudi 24 avril une nouvelle bande-annonce de Thunderbolts*. Dans ce 36e film de l’univers Marvel, on retrouve Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), U.S. Agent (Wyatt Russell) et Taskmaster (Olga Kurylenko), réunis sous les ordres de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) pour une mission confidentielle menée par le gouvernement américain.

Bob alias Sentry, un nouveau personnage joué par Lewis Pullman fait également son apparition, décrit comme l'un des plus puissants personnages de l'univers Marvel.