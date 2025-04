"Thunderbolts*" au cinéma : 3 bonnes raisons de ne pas le manquer

Le 36eme film Marvel, "Thunderbolts*", prouve que le MCU peut encore surprendre. Finis les super-héros lisses et sans faille ! Ce long-métrage d'action réalisé par Jake Schreier présente une bande d'anti-héros cabossés forcée de s'unir pour affronter un ennemi aussi torturé qu'eux. Découvrez trois bonnes raisons de foncer en salles pour le découvrir.

1. Un blockbuster qui défie les codes du genre super-héros

"Thunderbolts*" casse les habitudes Marvel en misant sur une noirceur assumée et un esprit plus brut, qui s'assimile au cinéma indépendant. Lors de sa conférence de presse, l'actrice Florence Pugh qui prête ses traits à la sensible Yelena a expliqué combien le film plonge dans des thématiques rarement abordées dans l'univers Marvel : "Je suis contente que l’on nous ait permis de montrer une héroïne qui n’est visiblement pas bien et qui ne sait pas comment s’en sortir."

2. Une esthétique plus réaliste et rafraîchissante

Visuellement, "Thunderbolts*" ne ressemble pas aux autres films du MCU. Florence Pugh a même contribué à retravailler le look de son personnage, insistant pour que Yelena porte un simple survêtement, et non une armure tape-à-l'œil : "enlevons la couche de protection qui serait son super costume et qui aurait tous ses boutons et ses gadgets !". Le résultat ? Des personnages plus vulnérables, et des costumes plus réalistes.

3. De l'action impressionnante, sans temps mort

Dès la première scène, le ton est donné. Yelena saute d’une des plus hautes tours du monde, dans une cascade que Florence Pugh a elle-même défendue auprès de la production. "Quand j’ai lu la première page du scénario, j’ai trouvé que c’était une façon tellement puissante de commencer", confie-t-elle. Cette scène spectaculaire résume l’énergie décoiffante du film.



En partenariat avec NRJ, "Thunderbolts*" est à découvrir ce mercredi 30 avril 2025 au cinéma.