"Carry-On" : un nouveau thriller de Noël haletant avec Taron Egerton et Sofia Carson

Dans ce thriller d'action haletant, Taron Egerton incarne Ethan, cet agent pris au piège par un maître-chanteur. L'inconnu, joué par Jason Bateman, le menace de tuer ses proches, dont sa femme incarnée par Sofia Carson, s'il ne laisse pas passer un dangereux colis à bord d'un avion. L'acteur britannique voit en son personnage un "héros en devenir", comme le rapporte Entertainment Weekly.

"Il n'est pas satisfait par son travail à l'aéroport et se sent déprimé. Il vient également d'apprendre que sa petite amie est enceinte. Il se sent donc obligé d'être un père responsable et de subvenir à ses besoins (…). Lorsqu'il se retrouve dans cette terrible situation, il a donc l'occasion de se montrer à la hauteur", explique le comédien connu pour son rôle d'Eggsy dans la saga "Kingsman".

"Être extraordinaire, c'est simplement être soi-même."

Pour déjouer les plans du dangereux passager et sauver les voyageurs, le protagoniste va devoir prendre des décisions importantes dans un temps millimétré. Le réalisateur Jaume Collet-Serra confie à son tour sur le personnage principal : "Ethan est une personne relativement ordinaire projetée dans une situation extraordinaire, et la façon dont il s'adapte et grandit pour sauver ses proches au cours du film finit par le rendre assez extraordinaire. Même s'il découvre qu'être extraordinaire, c'est en fait simplement être soi-même."

Une véritable course contre la montre inspirante, donc, qu'il nous tarde de regarder le 13 décembre prochain.