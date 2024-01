« Kingsman 3 » : enfin une bonne nouvelle pour la suite de la saga d’espionnage

Eggsy ne semble pas pressé de reprendre du service. Voilà déjà sept ans que le second volet de « Kingsman » s'est dévoilé dans les salles obscures. Depuis, les adeptes de la saga d’espionnage attendent de pied ferme de découvrir ce qu'il est advenu des héros : Eggsy (Taron Egerton) et Harry Hart (Colin Firth). S’il est difficile d’estimer sa date de sortie, quelques informations ont de quoi stimuler les fans. Dans une récente interview pour Collider, le réalisateur Matthew Vaughn révèle qu'il voudrait rapidement commencer la production.

« Nous devons nous y mettre vite... Avant que Colin Firth ne soit bien trop vieux et, oserais-je le dire, avant que Taron Egerton ne vieillisse trop non plus ! » plaisante-t-il. Le cinéaste en a profité pour préciser que « Kingsman 3 » sera « définitivement la conclusion de leur relation », sous-entendu la fin de la trilogie.

« Kingsman 3 » de quoi va parler le film ?

« Le premier acte est en cours d’écriture. Le troisième acte est en cours d’écriture. L'acte deux a besoin d'un peu de travail encore. Donc nous savons pour l'instant comment ça se termine, nous savons comment ça commence... », ajoute Matthew Vaughn. On dispose donc de très peu d’information quant à l’intrigue de ce final.

Pour autant, un indice se cache peut-être dans l'une des phrases prononcées par Harry Hart dans le premier film. L’agent avait confié à son élève Eggsy qu'un Kingsman ne doit faire parler de lui qu'à trois occasions : quand il naît, quand il se marie, et quand il meurt…