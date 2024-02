Sofia Carson évoque «Nos Cœurs Meurtris 2» : «J’aimerais connaître la suite»

Sofia Carson à cœur ouvert. L’autrice-compositrice-interprète a fait son grand retour avec le single très émouvant «I Hope You Know», le 26 janvier dernier. Un morceau qui marque le comeback de la star américaine un an après avoir été nommée aux Oscars pour son titre écrit avec Diane Warren, «Applause» .

Avec «I Hope You Know», Sofia Carson se montre plus vulnérable que jamais. «J’ai toujours eu du mal à exprimer mes sentiments pour quelqu’un parce que c’est quelque chose de tellement effrayant. Cette chanson est ma façon de dire : ‘’voici mon cœur, serre-le contre toi parce que je t’aime même si j’ai peur de le dire.’’», explique la chanteuse et actrice au sujet de ce morceau touchant, au micro d’NRJ.

«I Hope You Know» est le premier extrait du prochain album de Sofia Carson intitulé « Act 1 : The Fall», qui devrait sortir d’ici quelques semaines.

Sofia Carson fait monter le suspens sur la suite de «Nos cœurs meurtris»

Sofia Carson avait déjà exposé ses sentiments dans les compositions et interprétations des morceaux pour le film «Nos Cœurs Meurtris», sorti en juillet 2022, sur Netflix. Impossible d’avoir oublié la voix puissante de la chanteuse sur les hits «Come back home» ou encore «I Didn’t Know».

La comédie romantique a pendant de nombreuses semaines fait partie du TOP 10 des films les plus vus de Netflix. Cette rom-com à la bande-son addictive relate la rencontre entre la compositrice et chanteuse Cassie Salazar et le soldat américain Luke. Malgré leurs nombreuses différences, ils finiront par tomber éperdument amoureux. Beaucoup espèrent dorénavant avoir le droit à la suite de l’histoire d’amour entre Cassie et Luke.

Alors peut-on espérer voir un jour «Nos Cœurs Meurtris 2» ? «J’aimerais bien connaitre la suite de l’histoire. J’en ai très envie, déclare Sofia Carson. Et c’est magnifique de voir que tant de gens veulent aussi voir où va l’histoire.» Mais la chanteuse, face caméra, fait un geste qui montre qu’elle n’en dira pas plus. Même si le suspense demeure, cette intervention de Sofia Carson nous fait espérer qu’une suite serait en discussion en ce moment avec Netflix.