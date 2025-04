Alain Chabat : "On a été plus au cœur des personnages que dans 'Mission Cléopâtre'"

Astérix, Obélix et… Alain Chabat ! La réunion du réalisateur et des deux irréductibles Gaulois avait fait des étincelles en 2002 avec "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre". 23 ans plus tard, Alain Chabat retrouve les personnages d'Uderzo et Goscinny pour l'adaptation, animée cette fois, d'un nouvel album : "Le Combat des chefs".

Exit Jules César, l'ex Nuls prête sa voix au héros Astérix, aux côtés d'autres comédiens et comédiennes de renom. De Gilles Lellouche à Géraldine Nakache, en passant par Laurent Lafitte, Fred Testot ou Jérôme Commandeur, tous ont répondu présents pour mettre en scène le village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain.

"Ça fait quoi de passer après Alain Chabat en César ?"

Et l'enjeu est de taille dans cet épisode au cours duquel le druide Panoramix est victime d'un mauvais coup de menhir qui lui fait perdre la mémoire, mettant du même coup tout le village en danger, comme nous le raconte Alain Chabat et Laurent Lafitte (Jules César) en interview pour NRJ.

L'occasion d'évoquer avec l'acteur de "Papa ou maman", la difficile succession d'Alain Chabat dans la toge de Jules César et de parler cuisine en comparant les potions magiques d'"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" et d'"Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs".