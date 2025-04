La Routine : le podcast NRJ qui explore le quotidien des artistes, loin des projecteurs

Épisode 1 – Jérémy Nadeau : entre scène, discipline et scrolling !

Pour ce tout premier épisode du nouveau podcast NRJ video La Routine, Jérémy Nadeau ouvre la porte de son quotidien. Humoriste, acteur, et créateur de contenus, il enchaîne les salles pleines avec son spectacle "Beaucoup trop" et prépare la sortie de la saison 2 de la série Cœur noir sur Prime Video.

Mais derrière la lumière, il y a un rythme : des réveils trop tôt, des entraînements intensifs, un téléphone toujours à portée de main. Et surtout, une routine à géométrie variable, qu’il ajuste selon ses tournées, ses tournages… et son envie de jouer à Call of Duty.

Dans cet épisode avec Anaïs Koopman, il revient sur ses débuts sur YouTube, ses premiers pas sur scène, son passage au stand-up, son rapport au stress, et la discipline qu’il s’impose – même si "le téléphone au réveil", il n’arrive toujours pas à s’en défaire.

À écouter ou regarder pour découvrir l’homme derrière les punchlines.